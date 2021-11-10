On Kasım Atatürk görselleri! 10 Kasım'la ilgili Atatürk fotoğrafları

10 Kasım 2021 Çarşamba 12:07 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 12:07

10 Kasım'la ilgili Atatürk fotoğrafları, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde sosyal medya mecralarında paylaşılıyor. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen Atatürk'ün daha önce görmediğiniz fotoğraflarını yayınlandı. On Kasım Atatürk görselleri ve Ulu Önder Atatürk'ün en güzel fotoğrafları sizlerle...

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in ölüm yıl dönümüyle ilgili 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları, vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83.yıl dönümünde en güzel ve bilinmeyen Atatürk fotoğraflarını haberimizde derledik. İşte 10 Kasım'la ilgili Atatürk fotoğrafları

Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 83'üncü ölüm yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anılıyor. Atatürk fotoğrafları vefatının 83. yıl dönümünde gündemde. 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu. İşte 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel ve karizmatik fotoğrafları ile On Kasım Atatürk görselleri...

ATATÜRK NEDEN VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ?

Mustafa Kemal Atatürk, 1938 başlarında iştahsızlık ve halsizlik hissetmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kaşıntılar meydana geliyor ve burun kanamaları güçlükle önleniyordu. Bu kaşıntıların Çankaya Köşkü'ndeki karıncalardan meydana geldiği öne sürüldü ve köşk ilaçlamaya alındı. Atatürk de özel bir kür tedavisi için Yalova Termal'e gönderildi. Termal Otel'de, 22 Ocak 1938 günü Atatürk'ü muayene eden Dr. Nihat Reşat Belger, karaciğer rahatsızlığından kuşkulandı ve Atatürk'e siroz teşhisi koydu. Doktor Belger'in mutlak surette perhiz yapmasını tavsiye ettiği Atatürk, Termal Otel'deki tedavisine bir süre daha devam etti, ancak doktorların bütün itirazlarına rağmen 1 Şubat 1938'de tedaviyi yarıda bırakarak Bursa'ya hareket etti.

06.04.1938 günü beş doktor Çankaya Köşkü'nde Atatürk'e bir konsültasyon yaptılar ve siroz hastalığı teşhisini yinelediler.

Atatürk 10 Kasım 1938 sabahı saat 09.05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Cenazesi, gerçekleştirilen törenle Ankara'ya uğurlandı ve naaşı, 21 Kasım 1938'de burada yapılan bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Bundan 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'deki ebedi istirahatgâhında toprağa verildi. Vasiyetinde mal varlığını Türk Tarih Kurumuna ve Türk Dil Kurumuna bıraktı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü, kendisinin sağlığının 1937 yılından itibaren bozulmaya başlamasına müteakiben 10 Kasım 1938'de gerçekleşti. Ölümünün ardından, 21 Kasım 1938'de geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne konulan naaşı, 10 Kasım 1953'te kendisi için inşa edilmiş anıt mezar olan Anıtkabir'e nakledildi.

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