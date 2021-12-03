3 Aralık 2021 Cuma hutbesi: Bu hafta Diyanet cuma hutbesinin konusu nedir?

3 Aralık 2021 Cuma 11:57 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 11:57

Cuma hutbesinin bu haftaki konusu belli oldu. Bu hafta cuma hutbesinin konusu "Engelleri Hep Birlikte ve Sevgiyle Aşalım" oldu. Cuma hutbesi, her hafta Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden açıklanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma günü için hazırlanan hutbe, bu hafta Dünya Engelliler Günü'ne denk gelmesiyle birlikte bu konu üzerinden hazırlandı. İşte Diyanet 3 Aralık 2021 Cuma hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan, 3 Aralık 2021 tarih ve "Engelleri Hep Birlikte ve Sevgiyle Aşalım" konulu cuma hutbesi yayınlandı.

Bu hafta cuma hutbesinde Engelli vatandaşlara karşı Müslümanların nasıl yaklaşması gerektiği üzerinde durulacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazının farzı kılınmadan önce Diyanet Cuma Hutbesi okunacak, dualar edilecek. Cuma namazını eda edecek Müslümanlar camilerde Cuma hutbesini dinleyecek. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu hafta için yayınlanan Cuma Hutbesi..

"ENGELLERİ HEP BİRLİKTE VE SEVGİYLE AŞALIM"

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:

Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yarattık.

Evet değerli kardeşlerim!

İnsan, eşref-i mahlûkattır. Yaratılmışların en şereflisi ve en mükemmelidir. Üstün niteliklerle ve güzel vasıflarla donatılmıştır. Bununla birlikte insanın Rabbimiz katındaki değeri; renginde, cinsiyetinde, engelli veya engelsiz oluşunda değildir. Allah katında en değerli insan, O'na hakkıyla kulluk eden ve emirlerine karşı gelmekten en çok sakınandır.

Aziz Müminler!

İmtihan için yaratıldığımız bu dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik veya kusur değildir. Önemli olan, ruh ve gönüllerimizin engelli olmamasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: "Allah sizin bedenlerinize ve dış görünüşlerinize değil, kalplerinize bakar." 2

Kıymetli Müslümanlar!

Allah Resûlü (s.a.s), engellilere ayrı bir değer vermiş ve onlarla bizzat ilgilenmiştir. Görme engelli bir sahâbi olan Abdullah b. Ümmi Mektûm'un oturacağı yere kendi cübbesini serecek kadar hassas davranmıştır. Sabır ve sebatla karşılanan engelliliğin cennet vesilesi olduğunu haber vermiştir.3 Engellilere öğretmenlik, müezzinlik, Medine dışına çıktığında şehrin idaresine vekil bırakmak gibi çok önemli görevler vermiştir. Peygamberimizin inşa ettiği İslam medeniyetine baktığımızda da sözü ve sanatı, bilgisi ve keşfi, tecrübe ve birikimiyle insanlığa hizmet sunmuş, tarihe adını yazdırmış nice engelli kardeşimiz olduğunu görürüz.

Değerli Müminler!

Bugün hepimize düşen, engelli kardeşlerimizi doğru anlamak ve onlara saygı göstermektir. Sorunlarına ortak olmak, hayatlarını kolaylaştırmaktır. Bütün imkânlardan faydalanabilmeleri için seferber olmaktır. Kardeşlerimizi üzecek sözlerden, hayatlarını zorlaştıracak davranışlardan kaçınmaktır. Unutmayalım ki hayatı birbirimize kolaylaştırdığımız ölçüde kâmil mümin olabiliriz. Hutbemi Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in şu nasihatiyle bitiriyorum: "Görme engelli bir insana yol göstermen sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır." 4