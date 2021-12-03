3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları! Engelliler günü ile ilgili sözler

3 Aralık 2021 Cuma 11:25 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 11:25

3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları, Whatsapp, Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı. Her yıl Aralık ayının üçünde Engelliler ile ilgili dünya çapında organizasyonlar düzenlenir. Günümüzde dünyada 1 milyardan fazla engelli bulunuyor ancak tüm insanlar engelli adayıdır. Engelliler günü ile ilgili sözler ve mesajları haberimizde derledik. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları

Türkiye Engelliler Araştırması verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 12,29'u engelli bireylerden oluşuyor. Siz de sevdiklerinize ve sosyal medya hesaplarınızdan Dünya engelliler günü sözleri ve mesajları paylaşarak farkındalık oluşturabilirsiniz. İşte engelsiz bir yaşam için farkındalık oluşturacak sözler.

ENGELLİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER

Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.

– En büyük engel, engellenmektir.

– Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz.

– Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir.

– Sadece bir hafta hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz.

– Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

– Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

– Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.

– Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

– Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

– Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

– Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.

– Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin "BİZ DE VARIZ!" çığlığına kulaklarını tıkama.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI!

– Engelliler için yaptıklarınızı aslında toplum için yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın.

– Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.

– Engeller engeliler için aşılmıştır. Siz asıl kafanızdaki engelleri kaldırın.

– Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.

– Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.

– Asıl engelliler, karşılarına çıkan engellere pes edip geçemeyenlerdir.

– Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir.

– Engelliler bizlerin, yani milletin aynasını oluşturur.

– Engelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.

– Engelli bir bireyin sabır ve yaşama bağlılığına hayran olmamak elde değildir.

– Engelli bireye değil; onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol verelim.

– Asıl engel cehalettir.

– Engeller engelli bireyler için aşılması gereken araçlardır.

– Lütfen biraz duygudaşlık (empati) yapalım.

– Biz özürlü değil engelli bir bireyiz.

– Engelli birey olmak bir suç değildir.

– Yalnızca bir gün değil her zaman yanınızdayız.

– Engelli birey olmak hayatı yaşamak için engel değildir.

– Engelli bireyler de toplumun bir parçamızdır, ne olur onlara sahip çıkalım.

– Ne olacak deme. Bir tedbir binlerce engeli önler.

– Engeller hayatın akışını yakalamaya engel değildir.

– Engelli bireye olanak sağlanırsa topluma her birey kadar faydalı olabilir.

– Engel değil destek olun.

– Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.

– Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.

– Aşamadığımız engellimiz, engelimizi aşmaktır.

– Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

– Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.

– Engelli bireyler de toplumun bir parçasıdır. Yarınların bizlere ne getireceğini bilemeyiz.

– Engelli birey olmak, hayatı yaşamaya engel değildir.

– Engelli bireyi eğitimsiz, ilgisiz, sevgisiz ve işsiz bırakmayın.

– Engelli bireyler sadaka değil, ilgi, iş ve haklarını istemektedir.

– Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 47/3 sayılı kararı ile ilan edildi. Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık arttırmayı amaçlamaktadır.

BM'nin engellilik alanında uzun yıllardır devam eden çalışmalarının bir ürünü olan, 2006 yılında kabul edilen Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme, engelli bireylerin haklarının ve refahının gelişmesine ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin ve ayrıca Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi, İnsani Eylemde Engelli Bireylerin Dahil Edilmesi Şartı, Yeni Kentsel Gündem ve Kalkınma için Finansman Hakkında Addis Ababa Eylem Gündemi gibi diğer uluslararası kalkınma taahhütlerinin uygulanmasına katkıda bulundu.