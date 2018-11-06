Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

3 ay önce baba olan pazarcı, kazada öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde, pazarcılık yapan 2 kişinin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, tarlaya uçtu. Kazada Erdi Gürbüz (29) öldü, Recai Şimşek (59) ise yaralandı. 3 ay önce kız çocuğu dünyaya gelen Gürbüz'ün yakınları, acı haberlere gözyaşına boğuldu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Aydın- Muğla Karayolu Hayvan Pazarı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çine ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nden Efeler ilçesinde kurulan Salı Pazarı'na gitmek üzere yola çıkan Recai Şimşek yönetimindeki 09 LS 673 plakalı otomobil,  kontrolden çıkarak takla attı. Tarlaya uçan otomobilde bulunan Erdi Gürbüz, kaza yerinde öldü. Sürücü Recai Şimşek ise ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Recai Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
 
Ölen Gürbüz'ün 3 ay önce kız çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi. Gürbüz'ün kaza yerine gelen yakınları, acı haberle gözyaşına boğuldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Herkül´ün sopası´ tarihi gözetleme kulesinde

´Herkül´ün sopası´ tarihi gözetleme kulesinde

Efsane filmlerin perde arkası

Efsane filmlerin perde arkası

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

200 saat uğraştı inanılmazı başardı

200 saat uğraştı inanılmazı başardı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA