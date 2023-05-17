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Güncel

'3 ilde 3 vekil başka partiye geçti' iddiasına açıklama

Şanlıurfa, Batman ve Mersin'de 3 milletvekilinin itirazlar sonucu başka partiye geçtiği iddiaları yalanlandı.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 08:06 - Güncelleme:
'3 ilde 3 vekil başka partiye geçti' iddiasına açıklama
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Cumhur İttifakı'nın büyük üstünlüğüyle sona eren milletvekili seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından siyasi partilerin itiraz süreçleri devam ediyor.

İtirazlar sonucu bazı illerde milletvekilerinin parti değiştirdiği iddiaları bazı siyasi yöneticiler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından dile getirildi.

İDDİALARIN TAMAMI YALANLANDI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre 'Şanlıurfa'da AK Parti vekili YSP'ye, Batman'da AK Parti listesinden giren HÜDA PAR milletvekili YSP'ye, Mersin'de AK Parti vekilin İYİ Parti'ye geçti' iddiaları yalanlandı.

Söz konusu iddialara ilişkin Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin de açıklama yaptı.

Şahin açıklamasında, 'Mersin ve Batman'daki seçim sonuçlarına ilişkin haberler, tamamen gerçek dışı olup manipülasyon amaçlıdır. Batman'da itirazlar değerlendirilmiş olup süreç kapanmıştır. Mersin de ise 11.413 gibi açık ara ile kazanılmıştır. Herkes işine baksın...' ifadelerini kullandı.

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