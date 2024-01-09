3 ilde eğitime kar engeli: Bazı ilçelerde okullar tatil

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

EDİRNE'NİN BAZI İLÇELERİNDE KAR NEDENİYLE EĞİTİME YARIN ARA VERİLDİ



Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

ÇANAKKALE'DE YARIN TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLECEK



Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle yarın il genelinde taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, köy okullarında görev yapan öğretmenlerin birçoğunun il ve ilçe merkezlerinden günübirlik okullara gidip geldikleri ve öğrencilerin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için yarın eğitim ve öğretime olumsuz hava şartları nedeniyle ara verileceği belirtildi.

Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının, oluşacak şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edilen açıklamada, yarın il genelinde hamile ve engelli personellerin 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.