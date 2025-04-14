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3 ilde organize provokasyon... Üniversitelerden sonra liseleri karıştırmaya kalktılar

Saraçhane provokasyonu ile üniversitelerde yapılmak istenen huzursuzluk şimdi de liselere taşındı. Yapılan bazı atamaları bahane eden öğrenciler oturma eylemi başlatırken, İstanbul Valisi Davut Gül konuya ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanladı. Vali Gül, 'Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2020 yılında yürürlüğe koyduğu yönetmeliğe uygun olarak, proje okullarındaki öğretmenlerin görev süresi uygulaması yürütülmektedir. Açığa alma söz konusu değildir; tüm süreç mevzuata dayalı ve şeffaftır' dedi.

HABER MERKEZİ14 Nisan 2025 Pazartesi 14:11 - Güncelleme:
3 ilde organize provokasyon... Üniversitelerden sonra liseleri karıştırmaya kalktılar
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CHP'nin Saraçhane provokasyonunun istedikleri amaca ulaşamamasının ardından ülkenin huzurunu bozmak isteyen çevreler tarafından yeni bir plan devreye sokuldu.

Siyasi amaçlarına üniversite öğrencilerini alet eden zihniyet bu sefer lise öğrencilerini kullanmaya kalktı.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2020 yılında yürürlüğe koyduğu yönetmeliğe uygun olarak, proje okullarındaki öğretmenlerin görev süresi uygulaması yürütüldüğü bilinirken, 3 ilde lise öğrencileri kullanılarak protesto başlatıldı.

Atamaların mevzuata uygun olmadığını iddia eden öğrenciler Ankara'da Betül Can Anadolu Lisesi, İstanbul Vefa Lisesi ve İstanbul Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi oturma eylemi başlattı.

VALİLİK İDDİALARI YALANLADI

İstanbul Valiliği, İstanbul'daki bazı okullardaki öğretmenlerin görev yerlerinde yapılan değişikliklerle ilgili 'öğretmenler açığa alındı, kadrolu öğretmenler okullarından kovuldu, mağdur edildiler, siyasi sebeplerle yerlerine başka öğretmenler atandı' gibi iddiaları yalanladı.

Yaşanan sürecin, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Okullarda görev süreleri dolan öğretmenlerin bir kısmının yeniden tayin edilme ve atama süreci olduğu belirtildi.

"AÇIĞA ALMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR; TÜM SÜREÇ MEVZUATA DAYALI VE ŞEFFAFTIR"

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2020 yılında yürürlüğe koyduğu yönetmeliğe uygun olarak, proje okullarındaki öğretmenlerin görev süresi uygulaması yürütülmektedir. Açığa alma söz konusu değildir; tüm süreç mevzuata dayalı ve şeffaftır. Tüm öğretmenlerimiz de öğrencilerimiz de bizimdir. Öğretmenlerimizin bilgi ve birikiminden diğer öğrencilerimiz de yararlanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Bazı öğretmenlerin açığa alındığı" iddiası İstanbul Valiliği yalanladı

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