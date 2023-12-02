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3 ilde ''sazan sarmalı'' operasyonu! 2 tutuklama

Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 'sazan sarmalı' yöntemini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 12:31 - Güncelleme:
3 ilde ''sazan sarmalı'' operasyonu! 2 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan bir vatandaşın 1 milyon 475 bin lira dolandırıldığı şikayetinde bulunması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılık olayına karışan zanlıların Mersin ve Batman'da yaşadığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, daha sonra polis ekiplerince Tunceli'ye getirildi.

Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların "sazan sarmalı" yöntemini kullanarak 437 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.

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