3 ilde suç örgütü operasyonu: Gözaltılar var

AA 10 Kasım 2020 Salı 15:52 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 15:52

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişiyle yağma, tehdit ve hakaret" suçlarını işledikleri iddiasıyla kentte elebaşılığını H.Ç'nin yaptığı suç örgütünü tespit etti.

H.Ç'yi gözaltına alan ve soruşturmayı derinleştiren ekipler, Adıyaman ve Osmaniye'de de belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.

11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 25 tabanca mermisi, 9 av tüfeği fişeği ve 1 kesici alet ele geçirildi.