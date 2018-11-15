Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 gözaltı

Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 11 kişi, üç ayrı ilde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 252,14 gram kokain, 30,44 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek, 10 bin 805 TL, 2 bin 217 dolar ve 65 euro ile 2 el telsizi ele geçirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 3 ilde operasyon düzenledi. Antalya, Mersin ve Ankara emniyet müdürlükleri tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 252,14 gram kokain, 30,44 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait şarjör ve fişekler, 2 adet el telsizi, 10 bin 805 TL, 2 bin 217 dolar ve 65 euro ele geçirildi. Şüphelilerin el telsizini haberleşme amacıyla kullandığı, gelen müşterinin bilgisini satıcıya ilettikleri belirlendi.
 
Antalya'ya getirilen 11 şüpheliden 2'si daha önce sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanırken, Ü.S., SB., M.S.S., M.S.Y., A.Ç., L.S., A.G., K.E. ve S.D. ise ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
KKTC´nin kuruluşunun yıldönümü - Tarihte bugün 15 Kasım 1983

KKTC´nin kuruluşunun yıldönümü - Tarihte bugün 15 Kasım 1983

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıyorlar

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıyorlar

3 milyon liralık 'yapay resif'ler balık popülasyonunu artırdı

3 milyon liralık 'yapay resif'ler balık popülasyonunu artırdı

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA