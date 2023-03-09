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3 katlı köşkte korkutan yangın!

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Tarabya'da bulunan üç katlı köşk, henüz bilinmeyen bir sebeple yandı.

IHA9 Mart 2023 Perşembe 02:02 - Güncelleme:
3 katlı köşkte korkutan yangın!
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Sarıyer Tarabya'da üç katlı köşk, henüz bilinmeyen bir sebeple yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği köşkte ölü ve yaralı olmazken yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi, Ahi Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkete kiralandığı ve tadilatta olduğu öğrenilen üç katlı köşkte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken köşkte kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangın sonrası köşkte maddi hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

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