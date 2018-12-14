3 kişinin öldüğü kazada kamyonet sürücüsüne 6 yıl 8 ay hapis

5 Mayıs’ta Bünyan-İğdecik yolu üzerine meydana gelen kazada, M.Ö. yönetimindeki 38 H 3360 plakalı kamyonet ile S.Ç. yönetimindeki 38 H 0554 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü S.Ç. ile Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişi de sevk edilen ambulanslar ile Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kamyonet sürücüsü M.Ö. hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık M.Ö. ile avukatlar hazır bulundu.

Olay tarihinde kamyonet ile yük taşıdığını söyleyen M.Ö. suçsuz olduğunu belirterek, yaşanan kazadan dolayı çok üzüntülü olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.Ö.’ye ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuksuz sanığın infazı onana kadar adli kontrol şartının devamına karar verdi.