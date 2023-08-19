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3 rapçi adliyeye sevk edildi! Muti aranıyor

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 'Heijan' adıyla tanınan rapçi D.T., 'BIG' olarak ün yapan S.I. ve 'CAC' olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı, gözaltına alınmıştı. Şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltında bulunan rapçiler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

IHA19 Ağustos 2023 Cumartesi 12:53 - Güncelleme:
3 rapçi adliyeye sevk edildi! Muti aranıyor
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Türkiye'de rap müzik yapan ve çevrim içi video platformlarında kitlelere hitap eden "Heijan" adıyla tanınan rapçi D.T., "BIG" olarak ün yapan S.I. ve "CAC" olarak adı geçen Ş.T. ile "Muti" mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şarkıları ve çevirdikleri klipler mercek altına alınan söz konusu şarkıcıların, söyledikleri şarkılarda ve düet çalışmalarında kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle haklarında soruşturma açıldığı kaydedilirken, D.T., S.I. ve Ş.T. bugün Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. "Muti" mahlasıyla anılan rapçi M.N.D.'nin ise belirlenen adresinde bulunamadığı aktarılırken, söz konusu şarkıcılar "Silahlı Suç Örgütüne Üye Olmak", "Suçu Övmek", "Suç İşlemeye Tahrik Suçu" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile "İllegal hayatı özendirmek"le suçlanıyordu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, bu kişilerin çıkar amaçlı bazı suç ağlarına sosyal medya ve müzik sektöründe örgüt adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şahısların yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne aynı mecralarda destek verdiği belirlenmişti.

Düzenlenen operasyon çerçevesinde yakalanan D.T., S.I. ve Ş.T. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştü. Gözaltında bulunan 3 rapçi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, rapçi M.N.D.'nin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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