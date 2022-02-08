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3 Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e doğru yol aldı

Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus Donanması'na ait 3 savaş gemisi Karadeniz'e doğru yol aldı.

DHA8 Şubat 2022 Salı 12:27 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 12:27
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Rus donanmasına ait 3 savaş gemisi bugün saat 10.00 sıralarında Ege Denizi'nden peş peşe Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 112 metre uzunluğundaki 127 borda numaralı Minsk, 120 metre uzunluğunda 102 borda numaralı Kaliningrad ve 112 metre uzunluğunda, 130 borda numaralı 'Korolev, saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Rus savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Karadeniz'e giden Rus savaş gemilerine, boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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