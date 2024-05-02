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  • 3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Özbekistan gibi ülkeler çok az
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3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Özbekistan gibi ülkeler çok az

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı. Yılmaz, Özbekistan gibi reform ve dönüşüm yapabilen ülkelerin çok az olduğunu belirtti.

AA2 Mayıs 2024 Perşembe 11:01 - Güncelleme:
3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Özbekistan gibi ülkeler çok az
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in açılış konuşmasının ardından genel oturumda konuşan Yılmaz, Özbekistan gibi reform ve dönüşüm yapabilen ülkelerin çok az olduğunu belirtti.

Bu dönüşümlerden güzel sonuçlar alındığını ve bunun Özbekistan'ın gelecekteki başarısına yönelik güveni artırdığını söyleyen Yılmaz, geleceğe dönük olumlu sonuçlar alındığında yatırımların da Özbekistan'a yöneleceğini ifade etti.

Orta Asya'nın, dünya tarihinde kendine özgü bir yerinin bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, bir noktada başlayan reformların tüm Orta Asya'ya sirayet edeceğini kaydetti.

Reformları gerçekleştirmek için politik netlik ve net düzenlemeler gerektiğini, aksi halde ekonomik istikrarın mümkün olamayacağını dile getiren Yılmaz, belirlenen mevzuat ve yol haritalarının da yatırımcılara diyalog yoluyla verimli şekilde ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, reformlar ve dönüşüm konusunda Özbekistan'ın gerekli tüm koşullara sahip olduğunu belirterek, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in güçlü siyasi iradesiyle, ikinci nesil reformlara başlandığını, yol haritalarının oluşturulduğunu ve 2030 yılı stratejisinin ortaya konulduğunu söyledi.

  • Cevdet Yılmaz
  • 3 Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu
  • Özbekistan

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