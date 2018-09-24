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Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında dün başlatılan operasyon kapsamında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, teröristlerin kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla dün 4 köy ve 4 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Hava destekli yürütülen operasyonda İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 2'si kadın 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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