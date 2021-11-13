3 yaşındaki çocuk her yerde aranıyor

AA 13 Kasım 2021 Cumartesi 12:52 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 12:52

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin, 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri katılıyor.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.

Ekipler, arama yapılan bölgeleri işaretleyerek çemberi daraltmaya çalışıyor. Bölgede yetkililer tarafından drone ile de arama çalışması yapılıyor.

Henüz kayıp çocuktan bir ize rastlanılmayan çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Yağal ailesinin, bölgedeki endişeli bekleyişi sürüyor.

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi, arama yapmış, sonuç alamayınca ilgililere haber vermişti. Bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.