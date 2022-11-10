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30 kiloluk dev yakalandı! Türkiye'nin en büyüğü...

Bilecik'te bugün yakalanan 110 santimetre boyunda yaklaşık 30 kilo ağırlığındaki dev sazan balığı Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Türkiye'nin en büyüğü olarak kayıtlara geçti.

IHA10 Kasım 2022 Perşembe 16:07 - Güncelleme:
30 kiloluk dev yakalandı! Türkiye'nin en büyüğü...
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Bilecik kent merkezi 5 kilometre uzaklıktaki Gölpark, 10 gün önce çadırlarıyla Eskişehir, Bursa, Kütahya, İstanbul ve Adapazarı'ndan gelerek kamp kurarak sazan balığı yakalamak isteyen amatör balıkçılarla doldu. Bunların içinden Kütahya'dan Bilecik'e gelen Akif Arviş'in oltasına sabaha karşı yakaladığı ve selesiyle tarttığı 30 kilo 450 gram ağırlığındaki sazan balığını kayıt altına aldırdı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince yakalanan dev sazan balığı ağırlık ve boy bakımından Türkiye'de yakalanan en büyük sazan balığı olarak kayıtlara geçti. Sazan balığının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görülmesi halinde tescil işlemleri başlatılacaktır.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, son beş yılda 24 gölete 263 bin 600 adet sazan balığı saldığı, Pelitözü Göletine ise 4 bin 200 adet sazan balığı bırakıldığı belirtildi.

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