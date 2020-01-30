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Güncel

30 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

30 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Fox Tv'de Mucize Doktor, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir ve Star Tv'de ise Babil özel bölüm ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından reyting birincisi belli olacak. 30 Ocak reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

30.01.2020  17:12 - Güncelleme: 30.01.2020  17:12

30 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması tüm televizyon takipçileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam Fox Tv'de Mucize Doktor, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir ve Star Tv'de ise Babil özel bölüm ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından reyting birincisi belli olacak. 30 Ocak reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

30 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 30 Ocak reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

23 OCAK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 MUCIZE DOKTOR FOX

2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

3 MUCIZE DOKTOR (ÖZET) FOX

4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (ÖZET) ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 KIS SEHIRLERI ATV

9 ATV ANA HABER ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW

AB REYTİNG SIRALAMASI

1 MUCIZE DOKTOR FOX

2 MUCIZE DOKTOR (ÖZET) FOX

3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (ÖZET) ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 KIS SEHIRLERI ATV

8 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

9 ESRA EROL'DA ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW

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