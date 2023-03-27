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308 internet sitesine erişime engel

Jandarmanın sanal devriyesinde yasa dışı bahis siteleri ve dolandırıcılık faaliyeti yaptığı tespit edilen internet sitelerine erişim engeli sağlanırken, 3 'nitelikli dolandırıcılık' suçu aydınlatıldı.

IHA27 Mart 2023 Pazartesi 14:55 - Güncelleme:
308 internet sitesine erişime engel
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 17 Mart'ta başlatılan sanal devriye faaliyetleri neticesinde, bin 451 sosyal medya ve URL adresinde inceleme gerçekleştirildi. Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 258 internet sitesi ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 49 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, "oltalama/phishing" yöntemi ile dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1 internet sitesi ise USOM'a bildirilerek erişim engellemesi sağlandığı aktarıldı.

Ayrıca, 17 ile 24 Mart tarihleri arasında meydana gelen "faili meçhul siber olayların aydınlatılması" neticesinde Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde 3 nitelikli dolandırıcılık suçu Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldığı bildirildi. Söz konusu 3 faili meçhul olayı işlediği tespit edilen 7 kişi hakkında adli işlemler başlatıldığı öğrenildi.

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