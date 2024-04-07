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  • 30'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti! Genç kızın ölümünde ''cinayet'' şüphesi
Güncel

30'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti! Genç kızın ölümünde ''cinayet'' şüphesi

Esenyurt'ta 24 yaşındaki genç kız, 39 katlı binanın 30'uncu katından henüz bilinmeyen bir nedenle sitenin avlusuna düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın ölümünde olay sırasında evde olduğu iddia edilen kız kardeş ve kız arkadaşı gözaltına alındı.

IHA7 Nisan 2024 Pazar 14:44 - Güncelleme:
30'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti! Genç kızın ölümünde ''cinayet'' şüphesi
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Olay, saat 00.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan Dilara K. (24) henüz bilinmeyen bir nedenle 39 katlı binanın 30'uncu katından sitenin avlusuna düştü. Durumu fark eden kız kardeşi olayı site güvenliğine bildirdi. Site güvenliği ve vatandaşlar, Dilara K.'yi sitenin avlusunda buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dilara K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve sitede incelemelerde bulunurken, cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. İncelemelerin ardından Dilara K.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

KIZ KARDEŞİ VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, olay sırasında evde bulunduğu iddia edilen kardeşi ve kız arkadaşının cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

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