31 ile sarı ve turuncu alarm verildi! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Türkiye yeniden soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe kritik uyarılar geldi. Yurdun büyük bölümünde kar yağışının beklendiğini açıklayan meteoroloji uzmanları, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği belirtildi.

BU SAATLERE DİKKAT!

Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olacağına dikkat çekildi. "Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor" denildi.

O BÖLGELERDE KAR VAR!

MGM tarafından Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman,Bartın, Ardahan, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bolu, Hakkari ve Şırnak için turuncu kodlu kar uyarısı yapıldı.

SICAKLIKLAR 4 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi. "Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

DİKKAT ÇEKEN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'den yapılan bilgilendirmeye göre sağanak yağışların, Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde görüleceği, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.