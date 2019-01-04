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31 Mart seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı

Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, millet iradesinin sandığa sağlıklı yansıması amacıyla, seçim kurullarının yer ve araç tahsisi gibi ihtiyaçları ile nitelikli iş gücü takviyesinin karşılanması konusunda gereken tüm önlemlerin alınacağı belirtildi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127'nci ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8'inci maddeleri uyarınca 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yapılacağı hatırlatıldı.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin, Anayasa'nın 79'uncu maddesinde öngörülen "seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü" ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da her türlü iş gücü, araç ve diğer malzeme desteği verilmesinin önemli olduğu vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu itibarla 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin başarıyla gerçekleştirilerek, millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, özellikle ilçe seçim kurullarına yer, araç tahsisi, bilgisayar, yazıcı, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi ihtiyaçlar ile bunları kullanabilen nitelikli iş gücü takviyesinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir aksamaya meydan verilmeden karşılanması konusunda başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, banka yöneticileri ile güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak ve bu hususta azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir."

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