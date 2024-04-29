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  • 31 Mart sonrası CHP'de torpil furyası sürüyor: Sandıkta kaybetti, bürokraside ödüllendirildi
Güncel

31 Mart sonrası CHP'de torpil furyası sürüyor: Sandıkta kaybetti, bürokraside ödüllendirildi

CHP'de seçim sonrası torpil furyasına bir yenisi eklendi. Seçimi kaybeden CHP'li Aliağa Belediye Başkan adayı Çağatay Güç, İzmir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile ödüllendirildi.

Sabah29 Nisan 2024 Pazartesi 07:37 - Güncelleme:
31 Mart sonrası CHP'de torpil furyası sürüyor: Sandıkta kaybetti, bürokraside ödüllendirildi
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CHP'de iltimas tam gaz sürüyor. İzmir'de CHP'nin Gaziemir ilçe başkanı Umut Tekin'e verilen genel müdürlük sonrası şimdi de yerel seçimi kaybeden Aliağa başkan adayı Çağatay Güç, belediyenin genel sekreter yardımcısı oldu

Liyakatı ağızından düşürmeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), seçim sonrası adeta yandaşa kıyak ve iltimas dönemi açıldı.

İzmir Büyükşehir'de başkanlık koltuğunu Tunç Soyer'den devralan CHP'li Cemil Tugay da yandaş ve partili isimleri peşpeşe kadrosuna katmaya devam ediyor.

CHP Eski PM üyesi ve aynı zamanda Gaziemir eski ilçe başkanı Umut Tekin'i büyükşehir belediyesine bağlı İZELMAN şirketine genel müdür olarak atayan Tugay, dün bir atamaya daha imza attı.

Çağatay Güç

Sabah'ın haberine göre, Tugay son olarak, yerel seçimlerde Aliağa Belediye Başkanlığı için MHP'li Rakibi Serkan Acar'la girdiği yarışı kaybeden CHP'li Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç'ü, görevden aldığı Özgür Ozan Yılmaz'ın yerine, Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı'na atadı. Özgür Ozan Yılmaz ise Fen İşleri Daire Başkanı oldu. Tugay'ın, Güç'ü genel sekreter yardımcılığı görevine getirmesi kulislerde 'Seçimde kaybetti ama bürokraside kazandı' yorumlarına yol açtı.

Cemil Tugay- Çağatay Güç

  • Cemil Tugay
  • Çağatay Güç

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