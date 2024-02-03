34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kafes-35 operasyonuyla, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 34 şüphelinin yakalandığını bildirdiAyrıntılar geliyor...
7️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-35" operasyonuyla haklarında İnterpol'ün— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 3, 2024
�� Kırmızı Bülten ve
❌ Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan
3️⃣4️⃣ Yabancı Uyruklu DEAŞ Terör Örgütü Üyesi şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;... pic.twitter.com/jqW7fpguwu