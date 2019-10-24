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35 coğrafi ürün AB’de tescillenecek

Türkiye’nin bugün itibariyle 454 coğrafi tescilli ürünü olduğunu belirten Varank, 35 yeni ürünün de AB’de tescilleneceğini söyledi. YÖREX Fuarı’na katılan Varank “Bu tesciller ürün ihracatlarını artırıyor” dedi.

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Türkiye’nin yöresel ürünlerini tanıtıldığı Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 10’uncu kez kapılarını açtı. 27 Ekim akşamına kadar açık kalacak fuarda ilk kez 81 ilin tamamının ve KKTC’nin yöresel ürünleri sergileniyor.  Ali Çandır’ın başkanı olduğu Antalya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Fuarın açılışında konuşan Varank, 35 coğrafi işaretli ürünün AB’de tescilleneceğini ifade etti.
 
POTANSİYEL 2 BİN 500 
 
 
Varank “Bugün itibariyle 454 tescilli ürünümüz var. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaptığı özenli ve yoğun çalışmalar sayesinde tescile sahip olmayan hiçbir ilimiz bulunmuyor. Elbette bunlarla yetinmek niyetinde değiliz. İşlemleri halen devam eden 429 başvurunun yanı sıra; yaptığımız ilk değerlendirmelere göre 2 bin 500 civarında potansiyel coğrafi işaretimizin olduğunu biliyoruz. Bu sayının zaman içinde onbinlerce olması çok muhtemel. Tabi tescil sayısı kadar, tescillenen bu ürünlerin ekonomiye sağladığı katma değer de önemli” diye konuştu. Coğrafi işaretleri ürünlerin yurtdışında da tescil edilmesi, yöresel ürünlerin ihracatının artırılması açısından oldukça elzem olduğunu dile getiren Varank, “Bunun için Türk Patent Enstitüsü, Avrupa Birliği Komisyonu’yla işbirliği yapıyor. İlk aşamada sırada bekleyen 35 coğrafi işaretimizin AB’de hızlı bir şekilde tescilini hedefliyoruz. Bu tesciller tamamlandığında; hem oradaki kötüye kullanımı engelleyecek hem de ürünlerimizin kalitesini göstereceğiz” dedi. 
 
ÇEŞİTLİLİĞİMİZ FAZLA
 
Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen YÖREX Fuarı için “Türkiye’nin yüzakı” tanımlamasını yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu topraklardan çıkan ürünlerin değerini, önce biz bilmezsek, dış pazarlara hiç anlatamayız. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. Son dönemde yaşanan ekonomik çalkantıdan kurtulmanın çözümü de Anadolu topraklarında yatıyor” dedi. YÖREX’i hayata geçiren Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da, Türkiye’de üç bine yakın yöresel ürün bulunduğunu ve bunların çoğunun YÖREX öncesinde kıyıda köşede kaldığını, öz tüketimle sınırlandığını, ticari değerinin azaldığını ve yok olmaya yüz tuttuğunu gördüklerini kaydetti. 
 

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