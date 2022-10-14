3.6 milyon kadın çiftçiye eğitim verildi

Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli alanlarda toplam 750 bin tarımsal eğitim, yayım, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmasıyla 15 milyon çiftçiye ulaşıldı.

Eğitimlerde kadın ve gençlerin etkin şekilde yer almasına büyük önem veriliyor. Kadın çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırarak, sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin yapılması ve kaliteli ürün artışının sağlanması amacıyla çeşitli eğitimler düzenleniyor. Bağcılıktan hayvancılığa, meyvecilikten seracılığa, arıcılıktan ipekböcekçiliğine kadar birçok tarımsal konuda çeşitli yayım teknikleri kullanılarak 81 ilde eğitimler veriliyor.

Ayrıca kadın çiftçilerin sosyal yaşantılarını modern hayat seviyesine ulaştırmak, onları sosyoekonomik yönden geliştirmek için ev ekonomisi ve çeşitli sosyal konularda da (aile kaynakları ve yönetimi, beslenme, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları gibi) eğitim çalışmaları yürütülüyor. 2003 yılından bu yana kırsalda tarım, ev ekonomisi ve sosyal konularda 3 milyon 620 bin 424 kadın çiftçi yüz yüze ve uzaktan eğitim aldı.

- 81 İLE YÖNELİK PROJELER DEVREDE

Eğitim faaliyetlerinde öne çıkan çalışmalardan Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi, eğitimlerde kırsalda kadına yönelik birçok çalışmanın çatısını oluşturuyor. 2002'ye kadar 19 ilde yürütülen proje, daha sonra 81 ile yaygınlaştırıldı. Bu kapsamda, proje bazında eğitimlerin yanında fide, fidan, arıcılık malzemeleri, süt sağım makineleri gibi girdi temini de yapılarak projeler desteklendi.

Proje kapsamında 10 bin 968 çiftçi toplantısında, 120 bin 716 kadın çiftçi eğitim aldı. Projeyle 3 program yürütüldü. Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı'nda 5 bin 292 kadın çiftçiye girişimcilik eğitimi verildi.

Kadın Çiftçilere Yönelik İl Özel Projeler Programı'nda 43 özel proje ile 2 bin 608 kadın çiftçiye proje konularına göre eğitim imkanı tanındı. 450 kadın çiftçinin işletme, atölye ve kooperatif kurmaları sağlandı.

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı'nda ise 180 tarımsal yayım projesi ile 8 bin 670 kadın çiftçi eğitim aldı ve çeşitli faaliyetlerden faydalandı.

- KOOPERATİFÇİLİĞE DESTEK

Bakanlık tarafından desteklenen ortaklar mülkiyetinde tarımsal kalkınma kooperatiflerinin bulundukları yerlerdeki kadın çiftçilere yönelik olarak, genel kooperatifçilik ve kooperatiflerin faaliyet alanlarına ilişkin konularda 2004'ten itibaren eğitimler düzenlendi. Kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yapılarak Bakanlık desteklerinden öncelikli olarak faydalanmaları sağlandı. 91 bin 801 kadın çiftçiye kooperatifçilik konusunda eğitim verildi.

- KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİNDE ÖNCELİK

Kadınların tarım sektöründe daha fazla yatırım yapmaları da destekleniyor. Bu kapsamda kırsal kalkınma desteklerinde kadınlara öncelik veriliyor.

Yüzde 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, proje sahibinin kadın çiftçi olması veya tarımsal amaçlı kooperatif ve birlik üyesi olması durumlarında ilave puan veriliyor.

Kadınların yatırımlarını öne çıkarmak için IPARD proje seçiminde ilave puan uygulanıyor.

- KADIN KOOPERATİFLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile 2012 yılında yapılan "Kadın Çiftçi Eğitimi İşbirliği Protokolü" ile kooperatifçilik, girişimcilik, liderlik, iklim değişikliği, sosyal güvenlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ihtiyaç duyulan tarımsal konularda 8 bin 568 kadın çiftçiye eğitim sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında 2018 yılında kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin artırılması, yaygınlaştırılması ve kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Protokolle gerçekleştirilen 193 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile 10 bin 903 kişiye ulaşıldı.

- "KADINLARIMIZI DESTEKLİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA muhabirine, toplumun yarısını oluşturan kadınların Türkiye'nin geleceği için çok büyük bir değer olduğunu söyledi.

Kadın istihdamını ve girişimciliğini desteklediklerini vurgulayan Kirişci, bunu sosyal ve ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazlarından biri olarak gördüklerini dile getirdi.

Kirişci, tarım için yapılan her çalışmanın sonuna kadar yanında olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kadınlarımız söz konusu olduğunda desteklerimizi daha da artırma konusunda bir hassasiyete sahibiz. Kadınlar için her alanda fırsat eşitliğini sağlamak görevimizdir. Bu hem kadın hakkı hem de kadına verilen değerin gereğidir. Bunun için kadını her alanda güçlendirecek çalışmalara özel önem veriyoruz. Bu noktada elbette hepimize ayrı ayrı önemli sorumluluklar düşüyor. Yapacağımız iş birlikleriyle toplumsal bir sinerji oluşturmak, bunu sahaya taşımak amacındayız. Bu nedenle kadın çiftçilerimize, girişimcilerimize ve üreticilerimize destekler veriyoruz. Bakanlık olarak bu desteklemelerden olumlu sonuçlar alıyoruz."