3600 ek gösterge son durum ne zaman kimlere verilecek 3600 ek gösterge son dakika çıkacak mı 3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman kimlere verilecek? 3600 ek gösterge son dakika çıkacak mı merak ediliyor. Gündemden düşmeyen 3600 ek gösterge son dakika haberleri an be an takip ediliyor. Peki 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Maaşlara ek gösterge zammı kapıda! Kimler zamlı maaş alacak? 3600 ek gösterge memurlara ne kadar zam olacak? 3600 ek gösterge nedir son durum ne olacak sorularının ayrıntılı yanıtlarını haberimizde derledik. Taslak hazırlandı! Memura ek gösterge müjdesi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. Listeye şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanları ile bölge müdürleri de girdi. 3600 ek göstergeye kavuşacak 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler ile emeklileri gelirlerinin artacağı günü bekliyor. Bu konuda yasa çalışmaları da hız kazandı. Edindiğimiz bilgilere göre taslağa yeni eklemeler de oldu. Özellikle idareci kadrolarında geniş bir yelpaze ek gösterge artışından yararlanacak. İşte merak edilen 3600 ek gösterge son durum haberleri

0 x 3600 ek gösterge son durum ne zaman kimlere verilecek? 3600 ek gösterge son dakika çıkacak mı? Vatandaşlar internetten hemen hemen her gün 3600 ek gösterge kim ne kadar zamlı maaş alacak? 3600 ek gösterge son dakika ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge memurlara ne kadar zam olacak? Peki 3600 ek gösterge müjdesi ne oldu? Sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi ek gösterge yürürlüğe girdiği anda maaşlara yansıyacak. Kıdem değişikliğine göre maaşlarda etkilenecek. Ek göstergenin 2.200'den 3.600'e çıkmasıyla emekli ikramiyelerinde de 30 bin liraya kadar artışlar olacak. 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareci ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede artık sona gelindi. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Ek göstergenin 2019 yerel seçimler öncesi çıkması planlanıyor. Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. İşte merak edilen detaylar star.com.tr’de yer alıyor. 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR? Taslak hazırlandı! Memura ek gösterge müjdesi… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. Listeye şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanları ile bölge müdürleri de girdi. 3600 ek göstergeye kavuşacak 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler ile emeklileri gelirlerinin artacağı günü bekliyor. Bu konuda yasa çalışmaları da hız kazandı. Edindiğimiz bilgilere göre taslağa yeni eklemeler de oldu. Özellikle idareci kadrolarında geniş bir yelpaze ek gösterge artışından yararlanacak. Sabah’tan Faruk Erdem’in haberine göre; Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Buna göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de girdi. Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak. KİM NE KADAR ALACAK? Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek. KIDEME GÖRE DEĞİŞİYOR Dördün biri derecedeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacağı görülüyor. EMEKLİNİN MAAŞI NE KADAR OLACAK? Çalışanların kıdemine göre ikramiyelerde artışlar yaşanacak. 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 TL'den 103 bin 279 TL'ye, 30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 98 bin 814 TL'den 123 bin 935 TL'ye çıkacak Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi ise 115 bin 283 TL'den 144 bin 591 TL'ye yükselecek. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan 3.600 ek göstergenin hayata geçmesi için çalışmalar hızlandı. EK GÖSTERGE NEDİR?



Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla ikramiye ve maaş alabiliyor.



Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor. ÖNCEKİ HABERLER NEYDİ?

NACİ AĞBAL DA DEĞİNMİŞTİ



Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşmelerinde ek gösterge konusuna da değinmişti. Ağbal, şunları söylemişti; “Bu ek gösterge meselesi birçok kamu görevlisini, meslek grubunu ilgilendiriyor yani ek göstergenin 3000’den 3600’e çıkarılması, 3600’den 4800’e çıkarılması her ne kadar bir gösterge rakamı gibi olsa da kişilerin emekli aylığını etkileyen önemli bir faktör. Burada, tabii, bütün bu düzenlemeleri bir bütünsellik içerisinde yapmak gerekiyor. “ Ek gösterge; memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.



Ek göstergedeki rakamlar derecelere, hizmet sınıfı ya da ünvana göre değişiklik gösterir. Aylık maaşı yüksek olan memur ile düşük olan memurun zam oranı ya da maaş tutarı birbirinden farklılık gösterir. Memurlar ek gösterge tablosu sayesinde bu farklılıkları daha rahat görebilirsiniz.







Yukarıdaki ek gösterge tablosunda maaşın 1.500 TL’den 2.200 TL’ye çıkarılması halinde yapılan zammın etkilerini gösterir.







Yukarıdaki ek gösterge tablosunda maaşın 2.200 TL’den 3.000 TL’ye çıkarılması halinde yapılan zammın etkilerini gösterir.



Yukarıdaki ek gösterge tablosunda maaşın 3.000 TL’den 3.600 TL’ye çıkarılması halinde yapılan zammın etkilerini gösterir.



Tablolara bakıldığında aynı hizmet yılı, ünvan ve derecede bulunan memurların ek gösterge rakamları değiştikçe maaşa, ikramiye ve emeklilik maaşına etkileri görülmektedir. Aylık maaşa çok fazla etkisi olmasa da emekli maaşına ve emekli ikramiyesine büyük katkı yaptığı görülmektedir. 3.600 seçeneğinde memurun aylık maaşına düşük olarak yansımaktadır. Fakat emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarına çok daha büyük bir artış yansıdığı için en avantajlı grup bu seçenekte toplanmıştır. İşte bu yüzden memurlar en yüksek ek göstergesi olan konumu seçmek istemektedirler.

