CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2019'dan bu yana Ankara'ya tek bir proje bile kazandırmadı. Yalnızca kendi döneminde önce yapılan projeleri ufak tefek tadilatlar yaparak yeniden açtığı ortaya çıktı. ABB'nin 7 bakanlığa denk bütçesi olmasına rağmen başkente tek bir proje yapamayan, yapılan projeleri de koruyamayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendi döneminden önce yapılan projeleri tabela değiştirerek sıfırdan açmış gibi yaptığı ortaya çıktı.

Mansur Yavaş, 2014'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu'nu 20 Mayıs 2022 tarihinde mehteran takımı eşliğinde bir kez daha açtı. CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "ABB Başkent'e yeni bir spor tesisini daha kazandırdı" diyerek reklamını yaptığı ve mehteran takımı eşliğinde açılışını yaptığı Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu'nun sadece tadilatını yaptırdığı anlaşıldı. 2014 yılında açılışı yapılan yüzme havuzunu mehteran takımı getirip tekrar açılışını yaparak havuzu sanki kendileri yapmış gibi algı yarattı. 2019'dan beri Ankara'ya hizmet etmeyen, cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle Türkiye'yi şehir şehir gezen Yavaş, vatandaşın aklı ile alay etmeye çalıştı!

AK PARTİLİ İLÇE BELEDİYELERİ KADAR HAVUZ YAPAMADI

AK Parti yönetimindeki belediyeler ise Ankara Büyükşehir Belediyesine göre daha küçük bütçelere sahip olduğu halde sıfırdan havuz yaptı.

Bu çerçevede,

- Keçiören Belediyesi 5 milyar 239 milyon TL'lik 5 yıllık bütçesinde 4 havuzu Keçiören'e sıfırdan yaptı.

- Akyurt Belediyesi 727 milyon TL'lik 5 yıllık bütçesi ile iki adet, yarı olimpik yüzme havuzu yaptı.

- Bala Belediyesi 338 milyon TL'lik 5 yıllık bütçesi içinde 1 adet kapalı yüzme havuzu açtı.

- Kalecik Belediyesi ise 339 milyon TL'lik bütçesiyle 5 yılın içinde 2 adet yüzme havuzunu ilçesine kazandırdı.

- Sincan Belediyesi ise 5 yıllık 1 milyar 574 milyon TL'lik bütçesiyle 3 adet yüzme havuzunu vatandaşların hizmetine soktu.

- Nallıhan Belediyesi ise 1 adet yüzme havuzu için 5 yıllık 521 milyonluk bütçesi içinde kaynak ayırabildi.

- Altındağ Belediyesi ise 4 milyar TL bütçede 4 yüzme havuzuna kaynak ayırarak bunları da hizmete geçirdi.

- Çubuk Belediyesi de 720 milyon TL'lik bütçesi içerisinde 1 adet yüzme havuzu için kaynak ayırarak ilçesine kazandırabildi.

YAPTIM DEDİĞİ HİZMETLER KENDİ DÖNEMİNDE ÖNCE YAPILMIŞ

31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara'ya büyük hizmetler vaat eden CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, 5 yıllık hizmet süresi boyunca Ankara'ya değer katacak tek bir projeye imza atmadı. 5 yılda Ankaralıları canından bezdiren Yavaş, hizmet konusunda tek bir adım dahi atmazken 7 bakanlığa denk bütçesi bulunan ABB'yi de borç batağına sürükledi. Sürekli "Engelleniyoruz" bahanesine sığınan Yavaş'ın yaptım dediği hizmetler de kendi döneminde önceki belediye başkanları tarafından yapılan hizmetler olduğu anlaşıldı.

2014'TE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇTIĞI HAVUZU TEKRAR AÇTI

Ankaralı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına hiçbir işe imza atmayan Yavaş, sosyal medyada yaptığı algı çalışması ile Ankaralılara hizmet ediyormuş gibi görünmeye çalışıyor. Ankara'ya sıfırdan katma değer katacak tek bir projesi bile olmayan Yavaş, kendi döneminden önce yapılanlarında üstüne konmaya başladı. Hizmet süresi boyunca kendi döneminden önce yapılanların meyvesini yiyen Yavaş'ın Kuzey Ankara'da yaptık dediği havuzun da 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde açıldığı anlaşıldı. Yavaş söz konusu havuz için sadece tadilat yaptırdığı ve tekrar açılışını yaptığı ortaya çıktı.