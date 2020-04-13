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Üçüncü dijital kabine toplanıyor! Yeni tedbirler masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün üçüncü kez telekonferans yöntemiyle toplanacak.

13 Nisan 2020 Pazartesi 10:16 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 10:29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler, önlemlerin yansıması ve uygulanması ile virüsün ekonomideki etkileri değerlendirilecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’daki Tarabya Huber Köşkü’nden katılacak. 

Başkan Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunacak. Toplantının ana gündemini daha önce olduğu gibi yine Kovid-19 oluşturacak. 

Milliyet'in haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek. 

Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak. 

Yasağın hafta sonları uygulanmaya devam etmesi bekleniyor. Toplantıda önümüzdeki süreçte planlanan tedbirler de değerlendirilecek.

Koronavirüsün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için sağlanacak destek ve teşvikler de masaya yatırılacak. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da askerlerin terhis ve celp dönemlerinin ertelenmesine ilişkin sunumu yapması ve bu hafta içi bu yönde bir kararın alınması bekleniyor. Erdoğan geçtiğimiz hafta bakanlara koronavirüs ile mücadele sonrası atılacak adımların ve stratejilerin geliştirilmesi talimatı vermişti.                                   

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