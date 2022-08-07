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4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 4 geminin hareket ettiğini, gemilerin İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağını bildirdi.

AA7 Ağustos 2022 Pazar 09:22 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında 6 bin ton ayçiçeği yağı taşıyan, İtalya istikametli "Mustafa Necati", 45 bin ton ayçiçeği küpesi taşıyan ve Çin'e giden "Star Helena", 66 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'a gelen "Glory", 44 bin ton mısır taşıyan ve İskenderun'a giden "Riva Wind" isimli gemilerin Ukrayna limanlarından hareket ettiği duyuruldu.

Açıklamada, İstanbul'un kuzeyinde demirleyecek gemilerin Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağı kaydedildi.

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