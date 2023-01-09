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4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

IHA9 Ocak 2023 Pazartesi 10:09 - Güncelleme:
4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı belirlenen 5 kişiye yönelik Konya merkezli 4 ilde Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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