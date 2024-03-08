4 ilde suç örgütü operasyonu! 13 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve örgütlü şekilde suç işleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphelilerin, sermaye sahibi iş insanlarından haksız kazanç elde etmek için "kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma amaçlı tehdit, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme" gibi suçlardan oluşan 6 olay gerçekleştirdiklerini tespit etti.

İstanbul, Aydın, İzmir ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.



Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 102 mermi ele geçirildi.



Haklarında gözaltı kararı verilen zanlılardan 6'sının cezaevinde olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.