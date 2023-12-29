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4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon

Tekirdağ merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı tutuklandı.

AA29 Aralık 2023 Cuma 09:53 - Güncelleme:
4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon
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Tekirdağ merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Tekirdağ, İstanbul, Van ve Şırnak'ta PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma sonrası bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden E.B, R.A, C.T, A.Ö, H.O, E.A.D. ve E.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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