Küçükçekmece'de 4 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 20'ye çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir davanın tarafları arasında dün adliye otoparkında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışmasını sürdürüyor.

Olayın ardından yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 20 şüpheli, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Küçükçekmece 22. Asliye Ceza Mahkemesinde, 8 Kasım 2021'de yaşanan bir silahla yaralama olayına ilişkin dün görülen davanın tarafları arasında adliye çıkışında silahlı çatışma çıkmıştı. Olayda Nazım Sözer, Kadir Mendanoğlu, Sercan Sözer ve Ercan Sözer hayatını kaybetmiş, Diyar Sözer ve Orhan Sözer yaralanmıştı.