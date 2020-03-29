DHA 29 Mart 2020 Pazar 16:01 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 16:03

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili köyü ile Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Yukarı Kulaca köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Artvin'in Boçrka ilçesi Cami Camili köyü, 65 yaş ve üzeri nüfusun fazla olması nedeniyle karantina altına alındı. Köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında önlem alırken, cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılıyor. Bu arada Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünden geçen Ardahan bağlantı yolu da tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ardahan'a gitmek isteyenler, Şavşat-Ardahan karayolunu kullanacak.

KORONAVİVÜS HASTASI İLE TEMASI BELİRLENDİ

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyü, Kocaeli'den gelen bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasının belirlenmesi üzerine karantinaya alındı. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın bu ilde koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır" denildi.

Doğu Karadeniz'de daha önce de Rize'de merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınındaki 4 köy karantinaya alınmıştı.

KÜTAHYA’NIN SİMAV İLÇESİ YEŞİLDERE KÖYÜ



Kütahya’nın Simav ilçesi Yeşildere köyünde 55 yaşında bir hastanın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı.



Simav ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 900 nüfuslu 250 haneli Yeşildere köyünde oturan 55 yaşında İbrahim Otman isimli hastanın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı. Şahsın Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürerken, hastayla temas eden 37 kişi de karantinaya alındı.

Kütahya Valiliği konuyla ilgili Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada korona virüs testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi, Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Lütfen, evde kalın, bulunduğunuz şehirde, kasabada, köyde kalın. Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin" denildi.

Karantina nedeniyle köye giriş çıkışların kapatıldığı belirtildi.

ÇANKIRI'NIN ALİÖZÜ KÖYÜNDE KORONAVİRÜS KARANTİNASI



Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyü, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Geçen 18 Mart'ta İstanbul'dan Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyüne gelen bir kişi burada rahatsızlandı. İstanbul'a döndükten sonra test yaptıran kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Aliözü köyünün giriş ve çıkışlarını kapattı. Karantinaya alınan köyde bugün sağlık ekipleri tarafından tarama yapıldığı ve herhangi bir vakaya rastlanmadığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyada yaşanan ve etkileri ülkemizde de hissedilen koronavirus ile mücadele kapsamında ilçemiz Aliözü köyü için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 28.03.2020 tarihi saat 22.00'den itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmıştır. Bu sürede İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından köy giriş çıkışlarında gerekli tedbirler alınmış, Toplum Sağlığı Merkezi personelimiz tarafından da köyde yaşayan vatandaşlarımıza gerekli bilgiler verilmiş olup, süreç valiliğimiz ve kaymakamlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir."