4 şehidin helikopter kazasıyla ilgili 4. Kara Havacılık Alay komutanı görevden alındı
4 şehidin helikopter kazasıyla ilgili 4. Kara Havacılık Alay komutanı görevden alındı
- AA
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasından bazı satırbaşları:
"(Helikopter kazası) Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi"
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