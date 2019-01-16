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4 şüphelide çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Balıkesir'de, 4 ayrı ilde hakkında FETÖ soruşturması olan 4 şüpheli yakalanırken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • Muammer Başkan- TürkMedya Ege Temsilcisi
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Balıkesir'de genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, hakkında soruşturma ve yakalama kararı olanlara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Balıkesir polisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  Jandarma Muvazzaf Astsubay olan 1 şüpheliyi, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında astsubay olan 1 şüpheliyi yine Bandırma ilçesinde, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uzman çavuş olan 1 şüpheliyi ve Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheliyi yakaladı. Bandırma ilçesinde yakalanan 2 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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