4 yaşındaki çocuk saklambaç oynarken girdiği çöp kovasına sıkıştı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nizip ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bir parkta arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Suriye uyruklu Vahid Elhallef, saklanmak için parktaki çöp kovasına girdi.

Çöp kovasına sıkışan küçük çocuk, bulunduğu yerden çıkamayınca arkadaşlarından ve ailesinden yardım istedi. Yakınlarının da çocuğu çıkaramaması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından küçük çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Vahid Elhallef'in yakınları, itfaiye ekibine teşekkür etti.