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  • 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen liseli Hilal kurtarılamadı
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40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen liseli Hilal kurtarılamadı

Van'da, okulda kalbi duran ve 40 dakikalık kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen lise öğrencisi Hilal Rojda Demir (14), ambulans helikopterle ulaştırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DHA6 Aralık 2022 Salı 09:31 - Güncelleme:
40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen liseli Hilal kurtarılamadı
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Başkale ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'ndeki Anadolu lisesinin 10'uncu sınıf öğrencisi Hilal Rojda Demir, dün teneffüste, okulun koridorunda arkadaşlarıyla yürürken aniden fenalaşarak yere yığıldı. Mahallenin sağlık merkezindeki ambulansla ilçedeki hastaneye kalbi durmuş olarak götürülen Demir, doktorların 40 dakika boyunca yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldü. Öğrenci için doktorlar, yetkililerden ambulans helikopter talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye geldi. Hava ambulansı, Hilal Rojda'yı alıp, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastanede tedaviye alınan öğrenci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Çaldıran Mahallesi'nde oturan Demir ailesinin 4 çocuğundan 2'ncisi olan Hilal Rojda'nın cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Rojda, bugün toprağa verilecek.

  • Hilal Rojda Demir
  • kalp masajı

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