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  • 40 dereceyi aşan sıcaklıkta evlat nöbeti: HDP ve PKK'dan yavrularımızı istiyoruz
Güncel

40 dereceyi aşan sıcaklıkta evlat nöbeti: HDP ve PKK'dan yavrularımızı istiyoruz

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, bunaltıcı sıcaklara rağmen evlatları için bekleyişi sürdürüyor. Evlatlarının yolunu gözleyen annelerden Hatice Levent, 'Fadime'mi almadan buradan gitmeyi düşünmüyorum. HDP ve PKK'dan yavrularımızı istiyoruz. Yavrularımızı bıraksınlar.' dedi.

AA22 Temmuz 2023 Cumartesi 17:00 - Güncelleme:
40 dereceyi aşan sıcaklıkta evlat nöbeti: HDP ve PKK'dan yavrularımızı istiyoruz
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1419'uncu gününde devam ediyor.

40 dereceyi aşan sıcaklıkta, ellerinde fotoğrafını taşıdıkları evlatlarının yolunu gözleyen annelerden Hatice Levent, kızı Fadime için Kütahya'dan evlat nöbetine katıldığını belirterek yaklaşık 9 yıldır kızını bulmak için çabaladığını söyledi.

"Fadime'mi almadan buradan gitmeyi düşünmüyorum. HDP ve PKK'dan yavrularımızı istiyoruz. Yavrularımızı bıraksınlar." diyen Levent, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Oğlu Özgür için eylem yapan anne Latife Ödümlü de evladından 5 yıldır haber alamadığını aktardı.

Onu çok aradığını fakat bir sonuç elde edemediğini ifade eden Ödümlü, "HDP oğlumu götürdü, geri getirsin. Oğlum gelene kadar buradayım, mücadeleme devam ediyorum. Oğlumu almadan gitmeyeceğim." dedi.

Oğluna duyduğu özlemi dile getiren Ödümlü tek isteğinin çocuğuna kavuşmak olduğunu anlattı.

Ödümlü, "Oğlum kaç gel, devlete teslim ol. Kaç sene oldu, sana hasret kaldım. Seni görmeden ölmeyeceğim." diye konuştu.

Kardeşi Zahir için eylem yapan Yanal Başal ise oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

"Kardeşimi HDP'den istiyoruz, onun için buradayız. HDP'nin desteği olmasaydı, PKK bunu yapamazdı." ifadesini kullanan Başal kardeşi için mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

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