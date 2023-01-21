40 hırsızlık olayına karışmışlar: 5 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde ev ve iş yerlerinde yaşanan 40 hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma yürüttü.

Şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile bazı adreslere düzenledikleri operasyonda, K.Y, T.H.T, A.Ş, S.S. ve C.B'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 615 lira, 850 kilogram bakır kablo, 10 akü, 7 tornavida, çekiç, 6 bakır kazan, çok sayıda alüminyum tencere, leğen, tepsi, çaydanlık, 2 piknik tüpü, mutfak tüpü, 2 güneş paneli, jeneratör ve halı ile suçta kullanılan 3 merdiven ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.