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41 ilde eş zamanlı 'Narkogüç' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Narkogüç-41” operasyonlarında; 1 ton 480 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 418 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

28 Aralık 2023 Perşembe 08:09 - Güncelleme:
41 ilde eş zamanlı 'Narkogüç' operasyonu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkogüç-41" operasyonlarında; 1 ton 480 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 418 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

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