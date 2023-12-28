41 ilde eş zamanlı 'Narkogüç' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkogüç-41" operasyonlarında; 1 ton 480 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 418 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "NARKOGÜÇ-41" Operasyonlarında;

1️⃣ TON 4️⃣8️⃣0️⃣ kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗



4️⃣1️⃣8️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️



Aziz... pic.twitter.com/uNE4md8kaF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 28, 2023