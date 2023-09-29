İETT bakım ve onarım ihalelerini 19 ayrı ihaleyle toplam 4.1 milyar liraya alan Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin Mali Müşaviri olan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat; Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 63-64 puanla yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçileceğini iddia eden bir anket sonucu paylaştı. Karabat'ın twiti 4 milyarlık ihalenin karşılığı yorumlarına yol açtı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat önceki gün sosyal medya hesabından "Metropoll Başkanı Özer Sencar: Bu pazar seçim olsa Ekrem İmamoğlu yeniden Belediye Başkanlığına aday olsa oy verir misiniz dediğimizde yüzde 63-64 puanla Ekrem İmamoğlu'nun tekrar kazanacağını görüyoruz" paylaşımında bulundu.

Karabat'ın sosyal medya paylaşımının altından büyük kazanç olduğu ortaya çıktı. Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin 2019-2022 yılları arasında aldığı 19 ihale ile 4.1 milyar TL kazanç elde etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin adrese teslim ihaleleri yeni dönemde de devam ediyor. 2019-2023 yılları arasında maliyeti 4 milyar 178 milyon 722 bin 868 TL olan İETT'nin bakım ve onarım ihalelerini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiği ortaya çıktı.

ASLAN PAYI KARABAT'IN İLİŞKİLİ OLDUĞU FİRMANIN

Daha önce Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK uzmanlarınca yapılan incelemede İETT Araç Bakım Onarım ihalelerinde İETT tarafından 2019-2021 yıllarında toplam 44 araç bakım ihalesi yapıldığı, bu ihalelerin 30'unun pazarlık usulü ile verildiğini tespit edilmişti.

İETT Bakım ve Onarım ihalelerinden en fazla payı ise CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık ihale usulü olmak üzere 13 ihale aldığı belirlenmişti.

2021 yılındaki değeri 2 milyar 114 milyon TL'yi aşan bir bedelle İETT ihalesini Karabat'ın mali müşaviri olduğu firmaya vermesinin ardından 2022 ve 2023'te de benzer ihaleler Karabat'ın ilişkili olduğu firmaya verildi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin 2020-2024 yılları arasında aldığı ihalelerden toplamda 4 milyar 178 milyon 722 bin 868,01 TL kazanç elde ettiği belirtildi.

2020-2022 ARASINDA KDV HARİÇ 1 MİLYAR 723 MİLYON 442 BİN 470 TL'LİK İHALE ALDI

Konuya ilişkin Sabah'a değerlendirmede bulunan İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, "Biz Denetim Komisyonu olarak 2020-2021-2022 yıllarını inceledik. Henüz 2023 yılını resmi olarak incelemedik. Ancak Denetim Komisyonu olarak incelediğimiz yıllara baktığımızda 2022 yılını da kapsayacak şekilde yapılan otobüs alımı, otobüs bakım ve onarımı ihalelerinde Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye yönelik bir ihale yoğunluğu oluştuğunu tespit ettik. 2022 yılına kadar olan süre içerisinde söz konusu firmaya verilen ihaleler KDV hariç 1 milyar 723 milyon 442 bin 470 TL. KDV dahil edildiğinde bu fiyat 2 milyar TL'nin üstüne çıkıyor.

Bir de yine bu firmaya 2023 yılında yapılan otobüs alımı, otobüs bakım ve onarım ihaleleri var. İETT tarafından açılan bu tür ihalelerin büyük çoğunluğunun yine bu firmaya yapıldığını görüyoruz. Bu durumun en vahim sonucunu ise İstanbullular yaşıyor.

Mercedes firması, Mercedes markalı araçlarının bakım ve onarım ihalelerine katılım için müracaat ettiğinde teknik şartnamenin hatalı hazırlandığını tespit ediyor ve teknik şartnameye 54 sayfalık bir yazıyla itiraz ediyor bu itirazında bu araçların bakımını bu şekilde yaparsanız araçlar yolda kalır, yanar, yolcu memnuniyetsizliği oluşur diyor.

Mercedes firmasının itirazları dikkate alınmadan ihale yapılıyor ve İhale yine Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. firmasına veriliyor. Sonuç aynen itiraz dilekçesinde belirtilen şekilde gerçekleşiyor. Bir ay içerisinde ihale kapsamındaki 638 adet otobüsten 378 adedi arıza sebebiyle yolda kalıyor ve garaja çekiliyor.

Toplamda baktığımızda 2020 yılında 133 bin 381 adet, 2021 yılında 157 bin 902 adet, 2022 yılında ise 247 bin 549 adet otobüsün arıza yaptığı kayıtlara geçti. 2019-2022 yılları arasında ise toplamda 214 ulaşım aracın hizmet dışı kaldığı denetim komisyonumuza verilen resmi verilerle sabit" diye konuştu.

2023 YILINDA 2 MİLYAR 617 MİLYON 306 BİN TL'LİK İHALE ALDI

Öte yandan yapılan araştırmada, CHP'nin henüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı belli değilken mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanacağına yönelik paylaşımda bulunan CHP'li Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin 2023 yılında 4 farklı ihale ile 2 milyar 617 milyon 306 bin 858,50 TL'lik ihale aldığı görüldü.

2023 yılındaki ihalelerle birlikte Karabat'ın ilişkli olduğu firma İBB yönetiminden 2020-2023 yılları arasında aldığı ihalelerle 4 milyar TL'nin üstünde kazanç elde etti.

BİR GÜNDE 1850'DEN FAZLA OTOBÜS VE METROBÜS ARIZA YAPTI

Ayrıca İETT'de sadece 26 Temmuz'da bir günde bin 850 otobüs ve metrobüs arıza yapmıştı.

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, toplu ulaşımda her gün binlerce otobüs arızasının sebebinin otobüs bakım ve onarım işlerini iyi bilen yetişmiş ve tecrübeli ekibin devre dışı bırakılması, görevden alınması ve görev yerlerinin değiştirilmesi olduğunu belirtmişti.