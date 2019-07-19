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41 yaşındaki kadının çekiçle öldürüldüğü ortaya çıktı

Denizli’de dün evinde öldürülmüş halde bulunan kadının çekiçle öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadının kafası, boynu ve kolunda aldığı çekiç darbeleri ile öldüğü iddia edilirken cinayetin katin zanlısı olduğu öne sürülen ve yakalanan şahıs ise adliyeye sevk edildi.

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Olay, Bekilli ilçesi Bahçeli Mahallesi’nde dün meydana geldi. Uşak’ın Karahallı ilçesinde bir eğlence mekanında çalışan Hasine Şanlı (41) isimli kadından bir süre haber alınamayınca arkadaşları dün öğle saatlerinde Şanlı’nın oturduğu eve geldi. Kapıyı açıp içeriye giren arkadaşları Şanlı’yı evde cansız halde yatarken görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Şanlı’nın öldüğünü tespit etti.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler cinayetin katil zanlısı olarak Tamer A.’yı saklandığı Çivril ilçesinde gözaltına aldı. Polisteki işlemleri biten katil zanlısı Çal Adliyesine sevk edildi. Tamer A.’nın savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
 
Alınan bilgilerde, cinayetin dehşet verici ayrıntılarına da ulaşılırken Şanlı’nın kafasına, boynuna ve koluna aldığı ve tara diye adlandırılan çekiç benzer kesici aletle öldürüldüğü iddia edildi. Diğer yandan, Şanlı’nın öldürüldüğü Uşak Caddesi’ndeki evinin yaklaşık 10 gün önce silahlı saldırıya uğradığı da öğrenildi.

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