41 yıl sonra ailesini bulmak için döndü

Yazılım uzmanı Sami McIntosh, 41 yıl önce 4 çocuk sahibi olan ancak yaşı ilerlediği için yeniden çocuk sahibi olamayan ABD’li bir askere evlatlık verildi. McIntosh, ABD’li ailesini yaşlılığa bağlı sebeplerden kaybedince öz ailesini aramak için evlatlık verilmesine aracı olan Dr. Ö.S. ile görüştü, ancak doktor kendisine bilgi vermedi. McIntosh, “Türk annem doğuma gittiğinde kist ameliyatı olacağı şeklinde kayıt yapılmış. Dr. Ö.S. ABD’li aileme mesaj göndermiş ve 30 dakikalıkken beni almışlar. Amerikalı aileme resmi belge de vermemişler. Daha sonra bir aile bulup sahte evraklarla beni onun üzerine kayıt ettirmiş. O dönem 10-15 bin dolar para istemiş. Türkiye’deki evlat edinme işlemlerinin yasal süreci tamamlandığında Dr. Ö.S’nin ilk eşi benim Amerikalı anne babamın bana Türk anne ve babamdan daha iyi bakacağı konusunda mahkemede yeminli şahitlik yapmış” dedi.

DUYGUSAL TECRÜBE

ABD’den Türkiye’ye dönmek için 2017’de Los Angeles’ta bulunan Türk Konsolosluğu ile irtibata geçtiğini anlatan McIntosh, şunları söyledi; “Miras davası yüzünden üzerine kayıtlı göründüğüm ailem miras davası yüzünden yalan beyan vererek kaydımı ölü göstermiş. Dava açtım, 2018’de nüfus kayıtlarına göre tekrar dirildim. Bekarım, çocuklarım yok ve hayatımda bir ailem olsun istiyorum.”