31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

41 yıl sonra ailesini bulmak için döndü

Doğar doğmaz İncirlik Hava Üssü’nde görevli ABD’li bir askere evlatlık verilen Sami McIntosh, öz ailesini bulabilmek için tüm mal varlığını satıp Adana’ya yerleşti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yazılım uzmanı Sami McIntosh, 41 yıl önce 4 çocuk sahibi olan ancak yaşı ilerlediği için yeniden çocuk sahibi olamayan ABD’li bir askere evlatlık verildi. McIntosh, ABD’li ailesini yaşlılığa bağlı sebeplerden kaybedince öz ailesini aramak için evlatlık verilmesine aracı olan Dr. Ö.S. ile görüştü, ancak doktor kendisine bilgi vermedi. McIntosh, “Türk annem doğuma gittiğinde kist ameliyatı olacağı şeklinde kayıt yapılmış. Dr. Ö.S. ABD’li aileme mesaj göndermiş ve 30 dakikalıkken beni almışlar. Amerikalı aileme resmi belge de vermemişler. Daha sonra bir aile bulup sahte evraklarla beni onun üzerine kayıt ettirmiş. O dönem 10-15 bin dolar para istemiş. Türkiye’deki evlat edinme işlemlerinin yasal süreci tamamlandığında Dr. Ö.S’nin ilk eşi benim Amerikalı anne babamın bana Türk anne ve babamdan daha iyi bakacağı konusunda mahkemede yeminli şahitlik yapmış” dedi. 

DUYGUSAL TECRÜBE 

ABD’den Türkiye’ye dönmek için 2017’de Los Angeles’ta bulunan Türk Konsolosluğu ile irtibata geçtiğini anlatan McIntosh, şunları söyledi; “Miras davası yüzünden üzerine kayıtlı göründüğüm ailem miras davası yüzünden yalan beyan vererek kaydımı ölü göstermiş. Dava açtım, 2018’de nüfus kayıtlarına göre tekrar dirildim. Bekarım, çocuklarım yok ve hayatımda bir ailem olsun istiyorum.” 

Çocuk tacizcisinin üzerinden çıkanlar şoke etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem

Teröre darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Teröre darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Macron, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

Macron, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

İHA ile Haşdi Şabi üssüne saldırı düzenlediler

İHA ile Haşdi Şabi üssüne saldırı düzenlediler

'Acımız büyük olsa da, hiçbir ihtimali ağırdan almamalıyız'

'Acımız büyük olsa da, hiçbir ihtimali ağırdan almamalıyız'

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

G7'de Japonya ile ABD anlaştı

G7'de Japonya ile ABD anlaştı

Hizbullah'tan İsrail'e sert tepki: Kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı

Hizbullah'tan İsrail'e sert tepki: Kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı
 

POPÜLER HABERLER

Emine Bulut´un annesiisyan etti:Yazıklar olsun onlara!

Emine Bulut´un annesiisyan etti:Yazıklar olsun onlara!

Torunun kıyafetlerini giydi 84 yaşında fenomen oldu!

Torunun kıyafetlerini giydi 84 yaşında fenomen oldu!

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

'90'lar evi' görenleri zamanda yolculuğa çıkarıyor

'90'lar evi' görenleri zamanda yolculuğa çıkarıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA