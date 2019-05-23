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41 yıldır imsakiye topluyor

Kütahya’nın Gediz ilçesinde camcılık yapan Mehmet Özdemir, imsakiye merakı nedeniyle 41 yıldır çeşitli iş yeri ve firmaların imsakiyelerini topluyor.

  • İHA
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Her Ramazan ayında vakitleri göstermek için çıkarılan imsakiyeleri 1978 yılından beri toplayan Mehmet Özdemir, “Çocukluk yıllarında imsakiyelere kitaplara ve eski paralara çok büyük ilgim vardı.

Sürekli imsakiye topluyordum. Zamanla topladıklarım koleksiyonlaştı. Şimdi elimde 41 yıllık imsakiyeler var. Birçok firmadan imsakiye topladım. Şimdi bu iş yeri sahiplerinin birçoğu hayatta değil. Bu imsakiyeleri kimsenin yardımı olmadan kendim topladım. Bunun dışında evimde 500’den fazla kitap ve 120 yıllık paralarım var” dedi.

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