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4,2 milyar liralık vurgun engellendi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, bu ay 4 milyar 200 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el konuldu.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
4,2 milyar liralık vurgun engellendi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, risk analizi çalışmaları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hedef odaklı operasyonlar yapıldı ve kamu zararının önüne geçildi.

Gümrük Muhafaza birimlerince yürütülen operasyonlarda şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 215 artışla 4 milyar 200 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu maddenin yanı sıra ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı yaratan akaryakıt, tütün, tütün mamulü, içki, gıda, tıbbi malzeme, tekstil, elektrik-elektronik eşya ve otomobil gibi eşyaların kaçakçılığıyla mücadeleye devam edecek.

  • kaçak eşya
  • uyuşturucu madde
  • Gümrük Muhafaza

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