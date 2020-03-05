İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0805
  • EURO
    6,7733
  • ALTIN
    321.631
  • BIST100
    112969
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 45 ayrı suçtan 15 yıl cezası bulunan eski avukat yakalandı
Güncel

45 ayrı suçtan 15 yıl cezası bulunan eski avukat yakalandı

Antalya'da 45 ayrı suçtan 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan eski avukat, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Eşini ve çocuklarını darp edip ölümle tehdit ettiği öne sürülen şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ve ailesinin de korumaya alındığı belirlendi.

IHA05 Mart 2020 Perşembe 11:19 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 11:19

Edinilen bilgiye göre, E.Y. isimli kadın İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliğine eşi D.Y.’nin kendisini ve çocuklarını darp ettiğini ve sürekli ölümle tehdit ettiğini, eşinin cezaevi firarisi olduğunu, bazen evlerinde bazen de başka yerlerde kaldığını ve hayatından endişe ettiğini bildirdi. İhbar üzerine 1. Aile Mahkemesince 3 ay süre ile D.Y hakkında uzaklaştırma kararı verildi. E.Y. hakkında ise koruyucu tedbir kararı uygulanarak korumaya alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, D.Y.’nin sorgulamasında, ’Hükümlü Tutuklunun Kaçması’, ’Zimmet, Dolandırıcılık’, ’Görevi Kötüye Kullanma’, ’Borçlunun Ödeme Şartını İhlal’ dahil olmak üzere toplam 45 ayrı dosyadan,15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Ekipler D.Y.’yi Serik ilçesi Belek Mahallesi’nde evine yakın bir noktada yakaladı. Sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen D.Y.’nin eski mesleğinin avukatlık olduğu belirlendi. Emniyetteki ifadesinin ardından D.Y. adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da depremde ağır hasar gören bin 159 yapı yıkıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.