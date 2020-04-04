İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
Güncel

47 kilo 800 gram uyuşturucu yakalandı

Mersin'de, bir gemiye düzenlenen operasyonda 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

AA04 Nisan 2020 Cumartesi 17:22 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 17:22
ABONE OL

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güney Amerika'da uyuşturucu ticareti yapan bir kişinin Türkiye'de bağlantılar kurmaya çalıştığını tespit etti.

Yapılan teknik takipte, Mersin Uluslararası Limanı'na gelecek bir gemideki konteynerlerin soğutucu bölümlerine uyuşturucunun gizleneceği bilgisine ulaşıldı.

Kente gelen gemiyi izleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda bir konteynerin soğutucu kısmına gizlenmiş 40 paket halindeki 47 kilo 800 gram kokaini buldu.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 3 zanlının arandığı öğrenildi.

Hükümlüler 541 bin tıbbi malzeme üretti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı
Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Türkiye'den Yunanistan'ın 'sığınmacı' teklifine müthiş cevap
Türkiye'den Yunanistan'ın 'sığınmacı' teklifine müthiş cevap

Türkiye'den Yunanistan'ın 'sığınmacı' teklifine müthiş cevap
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.